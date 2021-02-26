Симферополь, , 10:12 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 66 новых случаев заражения, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 26 февраля. Сутками ранее сообщалось о 67 новых случаях заражения.

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«За 25 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 39 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего за период пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 35,6 тыс. человек. Выздоровели из общего числа — 31 618 пациентов. Скончались 918 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе пятеро — за минувшие сутки.