Горно-Алтайск, , 10:12 — REGNUM В Республике Алтай горячим питанием охвачено 37,5 тыс. школьников или 96,5% от общего числа учащихся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по этому показателю республика занимает «достаточно хорошие позиции» среди регионов Сибири.

По словам исполняющего обязанности зампреда правительства Динары Култуевой, всего в регионе насчитывается 182 школы, 172 из которых имеют начальные классы.

«Во всех школах приготовление пищи происходит на пищеблоке, за исключением пяти школ, где организована ежедневная доставка горячего питания», — отметили в правительстве.

На эти цели из бюджетов всех уровней в 2021 году предусмотрено более 211,5 млн рублей. При этом к обеспечению школ продуктами питания привлечены местные производители. Так, в 2020 году их доля по мясной продукции выросла до 64%, по молоку — 96%, по овощам — 38%.