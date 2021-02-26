Новосибирск, , 10:11 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 14 пациентов. Таковы данные оперативного штаба региона.

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С подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом госпитализированы 25 детей. Взрослых пациентов с COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1244. В районных больницах — 781 пациент. Всего в регионе сделан 1 293 591 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2147 жителей области, 100 473 человека сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки в Новосибирской области было выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом.

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