Джакарта, , 10:11 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан обнародовал план по возобновлению туризма на Бали, сообщает Antara.

На координационном совещании по восстановлению туризма на Бали Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что возможность открытия экономической деятельности, включая туризм, также будет реализована в соответствии со строгим соблюдением протоколов здравоохранения.

«Число случаев заболевания COVID-19 на Бали за последние несколько недель снизилось. Это снижение произошло из-за политики взвешенного подхода с учетом двух важнейших факторов, а именно обеспечения возможности продолжения экономической деятельности и обеспечения выполнения протоколов здравоохранения на Бали, в том числе на уровне деревень», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан в Джакарте.

Новое постановление, введенное на Бали, включает в себя мониторинг за соблюдением медицинского протокола, административные штрафы и депортацию.

Власти также запустили программу вакцинации для 13 000 работников больниц на Бали.

Правительство Индонезии также продолжает подготовку к предстоящему саммиту G20 на Бали. Власти пригласили иностранные посольства совершить экскурсию на Бали, чтобы воочию увидеть меры по борьбе с COVID-19, применяемые для защиты иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться в пяти туристических районах провинции Бали.

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