Киев, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 8003 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 2762 человека с COVID-19, зафиксированы 146 летальных исходов, вызванных заболеванием. Выздоровели 4244 пациента, а 1179 человек получили прививку от COVID-19.

Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Ивано-Франковской области и в Киеве — 857 и 748 случаев соответственно.

За время пандемии на Украине выявили 1 млн 333 844 случаев заражения коронавирусом, из них 25 742 случая завершились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство работников реанимационного отделения Александровской больницы Киева отказались прививаться индийской вакциной, поступившей на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве медики отказались прививаться индийской вакциной от COVID-19