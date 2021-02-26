Токио, , 10:10 — REGNUM Студию SIE Japan Studio закроют в ближайшее время из-за слабых показателей прибыли. Об этом 25 февраля сообщил портал VGC.

Оставшуюся часть сотрудников переведут в команду ASOBI Team, которая в дальнейшем будет работать как отдельная студия. Какими именно проектами она будет заниматься — пока неизвестно.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, из SIE Japan Studio уходит продюсер игры Bloodborne Масааки Тамагива. Разработчик не раскрыл причину этого решения.

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