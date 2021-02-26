Москва, , 10:09 — REGNUM Эпидемический процесс в России оказался по показателям намного лучше, чем в большинстве мировых стран. Об этом в ходе открытия выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира», — сказала Попова.

Такую тенденцию она связала с результатами работы отечественных учёных и практиков.

Попова также подчеркнула, что возможность вакцинироваться сразу тремя вакцинами от COVID-19 — это невероятный результат, которым можно гордиться.