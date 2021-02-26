Орск, Оренбургская область, , 10:08 — REGNUM В Оренбургской области жительница Орска посредством соцсети сообщила о том, что ее мужа похитили среди бела дня возле крупного магазина. Мужчина оказывал сопротивление, просил о помощи, но группа нападавших затолкала орчанина в машину и скрылась. К своему сообщению женщина прикрепила запись с камеры видеонаблюдения.

По словам женщины, она обратилась уже по поводу похищения в супруга в разные инстанции, пытаясь выяснить — что же произошло и где ее муж. Как утверждает жительница Орска, машина, на которой были налетчики, с башкирскими номерами.

Как оказалось, налетчиками стали полицейские. «Сотрудники полиции Башкирии задержали мужчину по подозрению в совершении преступлений», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, подчеркнув, что подробностями не располагают.