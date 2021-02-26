Кишинёв, , 10:13 — REGNUM Американские корпорации Moderna и Pfizer, которые производят вакцины от COVID-19, затягивают поставки препарата в Молдавию, так как опасаются судебных исков от жителей республики. Об этом заявила президент страны Майя Санду 25 февраля в эфире телеканала Pro Tv.

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«У производителей этой вакцины есть претензии к нашей системе правосудия в целом, они опасаются, что могут попасть под суд, если кто-то потребует от них компенсации убытков», — сказала Санду.

Она сообщила, что пока согласие на поставку вакцины в Молдавию дала только британская компания AstraZeneca. 20 тыс. доз препарата должны привезти в течение десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Молдавии за время пандемии выявили 180 150 случаев заражения коронавирусом. В 3871 случае пациенты с диагнозом COVID-19 скончались.

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