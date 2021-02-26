Южно-Сахалинск, , 10:07 — REGNUM Новое грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» вышло в путь на Сахалин через Суэцкий канал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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«Адмирал Невельской» стал первым судном, которое специально построили для Сахалина на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Оно будет курсировать между Корсаковым, Шикотаном и Итурупом с периодичностью два раза в неделю.

Ожидается, что в апреле «Адмирал Невельской» прибудет к берегам Сахалина.

Строительство второго судна «Павел Леонов» планируют завершить в апреле. После ходовых испытаний оно также отправится в островной регион.

Новые суда смогут перевозить до 146 пассажиров, груз и автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложен киль траулера-процессора «Капитан Коротич» для рыбодобывающей компании Камчатки.