Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Сколько машин было разбито в ходе съемок серии фильмов «Форсаж» рассказал продюсер, технический консультант Крейг Либерман на своем канале Craig Lieberman в YouTube.

По словам Либермана, в ходе съемок фильмов «Форсаж» было разбито более тысячи автомобилей. При этом у каждого авто, которое использовалось в съемках, были дублеры. По мнению продюсера, это было необходимо, поскольку оригинальные модели стоят очень дорого. Для опасных трюков в фильмах использовались недорогие аналоги.

А вот на съемках крупных кадров «Форсажа» достаточно было даже части автомобилей. Так, во время диалога героев достаточно было поместить на задний план капот машины, который устанавливался на специальную тележку, создавая таким образом имитацию движущегося транспортного средства.

Либерман добавил, что во время съемок первой части «Форсажа» было задействовано восемь аналогов Toyota Supra и пять клонов Dodge Charger.

После съемок фильмов «Форсаж» некоторые машины были восстановлены и проданы. Так, летом прошлого года на аукционе был продан Ford Mustang Mach 1, который участвовал в съемках девятого «Форсажа».

Напомним, в начале 2021 года на продажу был выставлен суперкар BMW M1 из коллекции актера фильма «Форсаж» Пола Уокера.

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