Шлиссельбург, Ленинградская область, , 10:17 — REGNUM Следственный комитет по Ленинградской области опубликовал видеозапись из кафе, где в ночь на 26 февраля произошла групповая перестрелка, в результате которой погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Вооруженный конфликт между посетителями произошел в баре «Баку» в Шлиссельбурге. В социальных сетях уже появились видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как вооружений предметом, похожим на автомат, мужчина расхаживает по бару, затем перекидывает оружие через плечо и направляет его в сторону сидящих за столиками людей. После чего начинается драка, и один из ее участников стреляет в стоящего к нему боком мужчину.

Как сообщает региональное управление СКР, жертвой стрельбы стал 38-летний уроженец Азербайджана. Он скончался от полученных ранений по дороге в больницу. Следственным отделом по городу Кировск СУ СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

На месте перестрелки работает следственно-оперативная группа.

Правоохранительные органы не только осматривают место происшествия, но и разыскивают всех участников вооруженного конфликта. В следственном отделе по городу Кировск под руководством руководителя СУ СКР по Ленобласти Сергея Сазина запланировано проведение межведомственного совещания.

В опубликованном СКР видео из бара запечатлен беспорядок, который был учинен участниками перестрелки: перевернутые столы и стулья, разбитая посуда с едой, многочисленные гильзы и пули крупного калибра.

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