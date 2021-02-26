Чита, , 10:06 — REGNUM Служба по тарифам Забайкальского края разрабатывает новые нормативы на твёрдые коммунальные отходы. Как пояснила руководитель профильного ведомства Елена Морозова, они изменятся как в большую сторону, так и в меньшую. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Например, для промышленных и продовольственных магазинов, павильонов, супермаркетов, рынков установлены нормативы ниже того размера, который был утвержден ранее. По ряду категорий нормативы увеличились. Это коснулось парикмахерских салонов, кафе, гостиниц», — пояснила чиновница.

Прежние тарифы будут действовать до конца февраля 2021 г.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края, где так называемая, «мусорная реформа» стартовала на год позже, чем в других регионах России, заявили недавно, что региональный оператор «Олерон+» зашел на территории всех муниципальных образований, охват населения составил 88%. Завершить работу планируется в 2021-м году, уже построено 1100 контейнерных площадок, закуплено более восьми тысяч контейнеров и 400 бункеров для раздельного сбора мусора.

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