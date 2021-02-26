Москва, , 10:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить техосмотр для легковых автомобилей до 1 октября, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

«Раз новый порядок техосмотра не ввели, а действующий правительство не устраивает, давайте до 1 октября в виде эксперимента отменим техосмотр легковушек, а к тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись», — предложил Миронов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить новый порядок технического осмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года. Новые правила предполагали, в частности, фотофиксацию техосмотра.

На этом фоне в Госдуме звучали предложения вообще отменить техосмотр для легковых машин физлиц.

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