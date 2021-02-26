Новосибирск, , 10:05 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 123 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 118 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 77 лет, 78 лет и женщина в возрасте 91 год. Всего в регионе умер 1421 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего на утро сегодня, 26 февраля, в регионе выявлено 35 515 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 2005 детей; 32 659 пациентов выздоровели (+102 за сутки).