Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве сегодня, 26 февраля, в Национальном центре управления обороной РФ состоится заседание коллегии Минобороны под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся состояния и развития войск радиоэлектронной борьбы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе заседания Коллегии особое внимание будет уделено созданию региональных центров психологической работы военных округов и Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года я президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что изменения в научно-технической сфере, имеющие отношение к развитию вооружений, должны внимательно отслеживаться, а достигнутые успехи — это не повод «почивать на лаврах».

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