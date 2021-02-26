Брюссель, , 10:19 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак, на которого обрушился шквал критики после того, как СМИ разнесли весть о том, что на карте в его кабинете Косово не отделено от Сербии административной границей 25 февраля попытался исправить ситуацию, опубликовав крупное изображение карты на своей странице в социальной сети Twitter.

https://twitter.com/MiroslavLajcak/status/1364987385990242304

По словам Лайчака, это официальная карта Евросоюза и на ней Косово отделено от Сербии административной границей, хоть и находится в ее составе — спекуляции из-за карты были вызваны тем, что изображение на видео было размыто (а административная граница обозначена менее выражено, чем граница между странами).

Напомним, это отражает нейтральное отношение Брюсселя к косовскому вопросу, поскольку соответствует резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

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