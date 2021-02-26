Москва, , 10:05 — REGNUM В России сокращается число преступлений, совершённых с использованием оружия. Так, согласно статистическим данным МВД России, в январе 2021 года этот показатель упал почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По информации правоохранительного ведомства, за первый месяц текущего года с использованием оружия было совершено 418 преступлений, что на 15,7% меньше, чем за январь 2020 года.

Также сократилось и количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, пишет ТАСС. Всего их было зарегистрировано 2 тысячи, что на 5,4% меньше по сравнению с январём 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с полицией и Росгвардией накрыли в 19 регионах 28 мастерских подпольных оружейников. Силовики пресекли преступную деятельность 43 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

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