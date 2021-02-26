Нижний Новгород, 26 февраля 2021, 10:04 — REGNUM Взрыв бытового газа произошел сегодня, 26 февраля в Нижнем Новгороде, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Инцидент произошел примерно в 9:15 утра в цокольном помещении девятиэтажного дома на Мещерском бульваре в Заречной части города.
По предварительным данным, в результате взрыва уничтожена одноэтажная пристройка, в котором находилось кафе Самурай». Пострадало несколько припаркованных автомобилей.
Информации о пострадавших пока нет.
На месте ЧП работают спасатели.