Сеул, , 10:07 — REGNUM В 2020 году на Корейском полуострове произошло 68 землетрясений, что на 22,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Отмечается, что среднегодовой показатель с 1999 по 2019 года составляет 70,7 землетрясений.

Известно, что на полуострове произошло пять землетрясений магнитудой три и более. В то время как в 2019 году — 14 землетрясений, а среднегодовой показатель с 1999 по 2019 год составил 11 землетрясений.

В течение прошлого года в провинции Кёнсан-Пукто было зафиксировано наибольшее число землетрясений (12 землетрясений). За ней следует провинция Чолла-Намдо (шесть землетрясений), в остальных регионах страны, включая Сеул, провинцию Кёнгидо и провинцию Канвондо, землетрясения фиксировались один-два раза.

Тем не менее, на территории провинции Кёнсан-Пукто было зафиксировано 225 микроземлетрясений (магнитуда которых меньше 2), а в провинции Чолла-Намдо — 105 микроземлетрясений.