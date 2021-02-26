Орел, , 10:02 — REGNUM Около 5,7 тыс. жителей Орловской области полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Данные привёл руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин на заседании регионального оперштаба по коронавирусу 26 февраля, сообщили в оперштабе.

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По данным на 25 февраля Орловская область получила 35 219 доз вакцины от коронавируса. 18 320 человек получили первый компонент лекарства, 5 680 орловцев полностью завершили вакцинацию. В сутки в Орловской области прививки получают около двух тысяч человек.

На данный момент вакцинация от COVID-19 проводится на базе 28 медучреждений региона, функционирует 35 стационарных прививочных пунктов. Также работает три мобильных прививочных пункта, сформированы около 20 мобильных бригад для проведения вакцинации в трудовых коллективах.

На брифинге 26 февраля Иван Залогин пояснил, что в торговых центрах пункты вакцинации пока открывать не планируют — действующие прививочные пункты справляются. Вакцинация также началась в ФАПах, пока только в четырех районах области.