Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM Бурятия в 2020 году заняла первое место среди регионов Российской Федерации по экспорту крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики.

Кроме того, республика стала пятой в стране по экспорту каменного угля, шестой — по экспорту картона. Всего за год экспорт вырос на 27,6% до 1162 млн долларов.

Добавим, что среди районов Бурятии наибольшая численность поголовья отмечена в Джидинском районе — более 45 тыс. голов, что на 5,7% больше уровня предыдущего года.

«Второе место занимает — Закаменский район (36 992). Замыкает тройку Бичурский район (29 895) голов скота. В целом поголовье коров в Бурятии на 1 января 2021 года составляет более 349 тыс», — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятия почти вчетверо увеличила экспорт машиностроительной продукции