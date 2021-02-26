Париж, , 10:02 — REGNUM Мэрия Парижа по главе с Анн Идальго предложит правительству Франции на три недели ввести в столице карантин для борьбы с распространением SARS-CoV-2. Об этом в интервью France Info сообщил первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

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Заммэра напомнил, что Париж входит в 20 департаментов, в которых правительство Франции планирует ввести карантин 27 — 28 февраля. Однако мэрия столицы хочет продлить это карантин, чтобы «оказать существенное влияние на общество и добиться большего эффекта с точки зрения борьбы с пандемией».

Эти три недели «позволят нам продохнуть, и мы сможем вновь открыть все заведения», — подтвердил Грегуар, имея в виду бары, рестораны, музеи, театры и кинотеатры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в ходе пресс-конференции, что люди младше 65 лет смогут вакцинироваться от COVID-19 с начала апреля 2021 года.

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