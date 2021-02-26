Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошёл в Нижнем Новгороде в пристройке к 12-этажному дому. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru На месте взрыва газа. Нижний Новгород

Сообщение о ЧП на Мещерском бульваре поступило в экстренные службы в 09:13 мск. На место направили оперативную группу МЧС.

Здание, в котором произошёл взрыв, находится напротив входа в метро. Ударная волна задела припаркованные рядом автомобили, сообщает со ссылкой на очевидцев телеканал «360». Данных о пострадавших пока нет.

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