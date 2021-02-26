Челябинск, , 09:59 — REGNUM В Челябинской области открыто движение транспорта ещё по девяти дорогам. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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К 9:00 по местному времени закрытыми были 44 участка трасс. Теперь их осталось 35. По девяти движение возобновлено с 12:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области устраняют последствия метели. Она бушевала на Южном Урале 23−24 февраля.

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