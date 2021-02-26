Саратов, , 10:07 — REGNUM В Саратове 26 февраля продолжают устранять аварийные ситуации, которые произошли в системе водоснабжения накануне. По информации оперативного штаба, созданного в администрации Ленинского района, без холодной воды на вечер 25 февраля оставались 246 многоквартирных домов и 2 тыс. частных домовладений, в 178 многоквартирных домах отсутствовала горячая вода.

Полностью восстановить водоснабжение в районе планировали к 2:00 (местное время) 26 февраля. По словам главы Саратова Михаила Исаева, в целом холодное водоснабжение на территории Ленинского района восстановили, но о полном устранении неудобств для горожан говорить рано. По нескольким адресам наблюдаются точечные проблемы на коммуникациях. Жителей просят сообщать об этом в управляющие компании. В настоящее время продолжается пуск котельных. По данным на 6:00 (местное время) более 100 домов продолжали оставаться без тепла. Энергетики планируют, что после 10:00 отопление начнет поступать во все квартиры. Сотрудники администрации района совершат адресный обход для регулирования ситуации в ручном режиме, уточнил мэр.

По данным Саратовского филиала ПАО «Т Плюс», все котельные, попавшие в зону аварии в Ленинском районе, заработали, идет заполнение системы, осуществляется подача на внутридомовые коммуникации.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 25 февраля произошли аварии на водопроводных сетях. Губернатор Валерий Радаев поручил региональному правительству организовать ремонтные работы и подвоз воды к учреждениям социальной сферы, жилым домам.

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