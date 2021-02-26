Уфа, , 10:01 — REGNUM 140 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба главы администрации республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 28 305 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 22 515 человек, в том числе 183 победили вирус за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 236 пациентов с COVID-19, а 5285 человек лечатся на дому.

Отмечается, что в регионе за сутки констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. Всего в Башкирии скончалось 269 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 февраля в республике за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом.

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