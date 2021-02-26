Новосибирск, , 09:58 — REGNUM Противовирусная терапия — хороший способ профилактики и снижения степени заражения коронавирусом в очаге. Об этом заявила врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области Александра Ахметова.

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«Контактные лица в очаге редко получают противовирусную терапию. А это довольно актуальный и хороший способ профилактики и снижения степени заболевания в очаге. У человека есть три-пять дней с момента контакта с больным, когда он может начать приём противовирусных препаратов, которые помогут предотвратить заражение, а в случае заболевания снизить риск осложнений», — сказала Ахметова.

По её словам врача-эпидемиолога, коронавирус чувствителен к интерферонам Альфа-2b.