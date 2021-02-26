Токио, , 09:57 — REGNUM Состоялся анонс мобильной «королевской битвы» The First Soldier, созданной по мотивам популярной ролевой игры Final Fantasy VII. Дебютный трейлер проекта был опубликован 26 февраля на официальном YouTube-канале франшизы Final Fantasy.

События The First Soldier будут разворачиваться за тридцать лет до начала Final Fantasy VII. По сюжету, игрокам предстоит сразиться за право стать членом элитного боевого подразделения «СОЛДАТ» и устранить всех конкурентов.

Релиз игры состоится в 2021 году, точная дата пока неизвестна. Она будет доступна на устройствах с операционными системами iOS и Adnroid.

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