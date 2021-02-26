Шахты, Ростовская область, , 09:56 — REGNUM В Ростовской области потушили крупный пожар на заводе по производству полимерной упаковки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 февраля.

Ликвидация пожара на улице Ворошилова в Шахтах объявлена в 9:30 мск, уточнили в ведомстве.

Напомним, что пожар вспыхнул в строящемся здании на территории шахтинского завода около полудня 25 февраля. Огнём пройдена площадь 900 кв. метров. Эвакуация персонала не проводилась.

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