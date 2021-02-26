Виннипег, Канада, , 09:56 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Кайл Коннор. Ещё по шайбе забросили форварды Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.

В составе «Монреаля» дубль сделал нападающий Йоэль Армиа. Ещё один гол забил форвард Томаш Татар. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Виннипег» занимает третье место в Северном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 22 очками.

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