Вроцлав, Польша, , 09:55 — REGNUM 25 февраля председатель Института национальной памяти Ярослав Шарек подписал заявление об увольнении главы вроцлавского отделения данной организации Томаша Гренюха, который ранее заявил о намерении покинуть свой пост в связи со скандалом, вызванным его прошлым. Об этом сообщает Forsal.

«Я принял решение подписать заявление об увольнении Томаша Гренюха. Это с его стороны был правильный шаг. Его биография полностью противоречит миссии, целям и ценностям Института национальной памяти», — прокомментировал свое решение Шарек журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Томаш Гренюх возглавил вроцлавское отделение Института национальной памяти Польши 8 февраля текущего года. Однако это вызвало скандал: журналисты и вице-мэр Вроцлава Себастьян Лоренц начали выступать против его назначения, в связи с тем, что ранее Гренюх был руководителем отделения одной из радикальных националистических организаций.