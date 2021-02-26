Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинской области 44-летняя гражданка стала фигуранткой уголовного дела о незаконном использовании документов при создании юридического лица. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, преступление было совершено в 2019 году. Подозреваемая знала, что не будет руководить создаваемой фирмой, тем не менее предоставила свой паспорт для регистрации юрлица. Таким образом она стала директором и единственным участником фирмы.

Сейчас идёт расследование. Выясняются все обстоятельства совершённого преступления.