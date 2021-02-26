Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Федеральное бюро расследований США готово выплатить вознаграждение в размере $250 тысяч за информацию о местонахождении гражданина РФ Константина Килимника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФБР.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту Константина Викторовича Килимника», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что Килимник обвиняется во вмешательстве в выборы в США и находится в розыске с 2018 года. По мнению американских властей, он имеет связи с российской разведкой, и якобы «помогал в многомиллионной лоббистской кампании в США, которая, как утверждается, проводилась по указанию правительства Украины без раскрытия информации, требуемой законом».

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В обвинительном заключении 2018 года, вынесенном окружным судом Соединённых Штатов по округу Колумбия, утверждается, что Килимник сознательно и преднамеренно пытался подкупить некое лицо с намерением задержать и повлиять на дачу показаний в официальном судебном разбирательстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 году специальный прокурор Роберт Мюллер начал независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США. Спецпрокурор Мюллер выдвинул многочисленные обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.

Однако после завершения почти двухлетнего расследования Мюллер не нашёл сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году.