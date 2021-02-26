Петрозаводск, , 10:25 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки подтвердили еще три летальных исхода от COVID-19. Таким образом в регионе с начала пандемии скончались от осложнений, вызванных данным заболеванием, 300 человек. Об этом 26 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Как и ранее, большинство смертельных случаев регистрируется среди жителей, достигших пенсионного возраста. Так, 25 февраля в Карелии в Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин, 1939 и 1949 годов рождения, и женщина 1952 года рождения.

«Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 132 человек, что на шесть человек меньше, чем сутками ранее. Из этого числа заболевших — 125 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии. При этом выписаны по выздоровлению еще 156 человек.

Таким образом с начала пандемии в республике было выявлено 40 741 зараженный, из них 36 445 выздоровели, 3996 продолжают лечение. Умерло 300 человек.

Напомним, что помимо зараженных коронавирусом в регионе с 1 апреля растет число госпитализированных с внебольничной пневмонией. На данный момент таких пациентов 5040 человек, в том числе 22 из них были госпитализированы за прошедшие сутки. Умерло —119 человек. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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