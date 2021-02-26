Барнаул, 26 февраля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Установку памятника на Лубянке, как сообщил в своем телеграм-канале алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв, обсуждают даже в барнаульских кофейнях.

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. Фрагмент. 1895

По его словам, там сейчас только и разговоров об этом.

«Звучат даже предложения поставить нейтральный памятник, например Ермаку — покорителю Сибири. Было бы символично», — считает Антон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным портала «Активный гражданин», за установку на Лубянской площади памятника новгородскому князю Александру Невскому проголосовали 51,4 тыс. человек (51%). Памятник революционеру, советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому хотели бы видеть там 48,8 тыс. человек (49%). Голосование продлится до 5 марта.

Читайте также: Более 100 тыс. жителей Москвы проголосовали за выбор памятника на Лубянке