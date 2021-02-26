Кызыл, , 09:52 — REGNUM Власти Тувы начали работы по подготовке к весеннему половодью. Как сообщили ИА REGNUM в службе гражданской обороны и ЧС республики, 25 февраля вопрос по безаварийному прохождению паводков обсудили в Енисейском бассейновом водном управлении.

Как отмечается, спокойная ситуация зависит от погоды в марте. Территория Бай-Тайгинского района к настоящему времени уже освободилась от снежного покрова.

«Чуть больше среднемноголетних значений снега отмечается на территории г. Шагонар, Чадан и с. Эрзин. В среднем, в сравнении с прошлым годом, в этом году осадков отмечается на 20 см меньше», — отметили в службе.

У подножия горы Хербис под Кызылом, по данным портала ТМГ, уже ведутся работ по расчистке водоотводной траншеи. Сотрудники мэрии и спасатели тем временем информируют население о необходимости подготовиться к паводковому периоду и дают рекомендации, как себя вести во время наводнения.

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