Рязань, 26 февраля 2021, 09:54 — REGNUM Более 20 муниципальных маршрутов общественного транспорта отменяют в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Реестр регулярных перевозок приводят в соответствие с действующей маршрутной сетью. В перечень попали маршруты №№34а, 35, 36, 38, 40, 39, 48, 54, 57, 57б, 60, 61, 69, 43, 44, 44а, 45, 51, 58а, 80, 87.
В мэрии уточняют, что отмене подлежат маршруты долгое время не обслуживаемые или те, которые дублируются. На некоторых маршрутах также закончилось действие ранее выданных свидетельств на обслуживание, а также отозваны свидетельства решением суда.