Оттава, , 09:50 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Колин Уайт. Ещё по шайбе забросили Дрейк Батерсон, Эрик Гудбрансон, Коннор Браун и Эрик Бреннстрём.

Российский форвард «Оттавы» Артём Анисимов отдал одну результативную переадчу.

В составе «Калгари» точным броском отметился нападающий Милан Лучич.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 15 очков. «Калгари» идёт на пятом месте с 20 очками.

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