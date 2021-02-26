Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) подала заявку на патент новой системы проведения киберспортивных мероприятий. Об этом 26 февраля сообщил портал Game Rant.

В тексте заявки EA отмечает, что сегодня турниры по многопользовательским играм в жанре королевской битвы (в конце соревнования должен остаться один игрок или команда) могут иногда казаться скучными, поскольку уже через несколько раундов исход соревнования может стать очевидным для зрителей.

Предложенная компанией система предполагает, что участникам турниров для победы нужно будет выполнить ряд условий, таким образом, они не смогут занять первое место только благодаря игровым навыкам и хитрости. В частности, упоминается, что геймерам обязательно нужно будет выполнить какую-то второстепенную задачу, в ином случае они не будут признаны победителями.

Напомним, Electronic Arts является издателем многопользовательской игры Apex Legends в жанре королевской битвы. В качестве разработчика выступает студия Respawn Entertainment.

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