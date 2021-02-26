Симферополь, , 09:50 — REGNUM Седьмую годовщину мирного митинга день у стен Верховного Совета Крыма, состоявшегося 26 февраля 2014 года, отмечают в республике. Именно в этот день Украина окончательно потеряла Крым, написал на своей странице «Вконтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

«26 февраля 2014 года — особая, поворотная дата в новейшей истории Крыма. Сегодня мы вспоминаем о митинге, который прошел в этот день у стен Верховного Совета Крыма. Тысячи крымчан по призыву партии «Русское Единство» и других пророссийских сил вышли к стенам Верховного Совета, чтобы заявить о решительном неприятии государственного переворота в Киеве. У нас не было и не могло быть ничего общего с бесноватой майданной толпой, с нацистами, захватившими власть на Украине», — написал Аксёнов.

Аксёнов напомнил, что митинг был исключительно мирным, тогда крымчане призвали парламент взять на себя ответственность за обеспечение безопасности граждан на полуострове. Однако руководители экстремистской группировки меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участники экстремистского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили бойню. В результате погибли люди — Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева.

«День 26 февраля ясно показал всем, что ждет крымчан, если наш полуостров останется в составе Украины: гражданская война, беззаконие и репрессии. Можно сказать, что в этот день Украина окончательно потеряла Крым, и мятежники сделали для этого все возможное. Конечно, тогда никто из нас не мог знать, как будут развиваться события дальше. Но все понимали, что избежать катастрофического сценария, который был заготовлен майданной властью для Крыма, мы можем только объединившись и только при помощи России. Мы верили, что наша Родина не бросит нас в беде. И эта помощь пришла, благодаря историческим решениям нашего президента», — написал глава Крыма.