Самара, 26 февраля 2021, 09:51 — REGNUM Директора Дворца культуры в Самаре обвинили в халатности после гибели ребенка в результате падения на него облицовочной плиты. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Сообщается, что днем 1 сентября 2019 года мальчик 10-и лет повис на гранитной плите колонны Дворца культуры им. Кирова. В какой-то момент плита упала на голову ребенка, в результате несовершеннолетний скончался.
Следователи считают, это произошло из-за бездействия руководителя данного учреждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
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