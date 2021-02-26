Самара, , 09:51 — REGNUM Директора Дворца культуры в Самаре обвинили в халатности после гибели ребенка в результате падения на него облицовочной плиты. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что днем 1 сентября 2019 года мальчик 10-и лет повис на гранитной плите колонны Дворца культуры им. Кирова. В какой-то момент плита упала на голову ребенка, в результате несовершеннолетний скончался.

Следователи считают, это произошло из-за бездействия руководителя данного учреждения.

«В период с 2013 года по 2019 год он не предпринял достаточных, необходимых и своевременных мер по проведению текущего и капитального ремонта фасада Дворца культуры имени Кирова, зная, что тот находится под угрозой обрушения, не выполнил охранно-предупредительные мероприятия по установке ограждений фасада во избежание обрушения на граждан», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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