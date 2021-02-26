Москва, , 09:49 — REGNUM Сделать прививку от COVID-19 коронавируса намерены сделать почти 29% жителей России — однозначно готовы вакцинироваться 10%, скорее готовы 19%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Категорически не хотят вакцинироваться от коронавируса. 41% опрошенных. Трио из десяти респондентов скорее против.

Чаще всего готовы сделать прививку граждане старше 45 лет (39%). Также желание вакцинировать от COVID-19 больше у мужчин, чем у женщин — 32% против 25%.

Опрошены 20−22 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём доверии к российским вакцинам против COVID-19 в ходе опроса сообщили три четверти граждан РФ.

Читайте подробнее: Большинство жителей России одобряют вакцинацию от коронавируса — опрос