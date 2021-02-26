Ханой, , 09:57 — REGNUM Власти Вьетнама принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить суверенитет государства в Южно-Китайском море (ЮКМ), заявила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг. Об этом сообщает 26 февраля газета Nhan Dan.

Она подчеркнула, что компетентные органы Вьетнама пристально следят за обстановкой в районе Восточного моря — так в стране называют ЮКМ. Ханой таким образом стремится обеспечить национальный суверенитет, суверенные права и юрисдикцию над морским пространством в соответствии с нормами международного права.

«Необходимо уважать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, содействовать обеспечению мира, стабильности и сотрудничества в этом морском районе», — подчеркнула Ле Тхи Тху Ханг.

Ранее СМИ сообщили о недопустимом приближении китайского корабля береговой охраны к добывающей платформе «Хайтхать», находящейся в эксклюзивной экономической зоне Вьетнама. Это произошло в начале текущей недели, и заявление представителя вьетнамского МИД стало реакцией на этот инцидент.