Москва, , 09:48 — REGNUM В Ташкент прибудет группа российских врачей-травматологов, которые проведут показательные операции и научно-практические семинары, сообщили в посольстве Узбекистана в России.

Бригада врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена будет находиться в Ташкенте с 28 февраля по 3 марта.

Российские специалисты проведут семинары, осмотры и консультации с пациентами, а также показательные операции и мастер-классы.

В посольстве добавили, что в 2020 году и январе—феврале 2021 года из России в Узбекистан было направлено 150 специалистов различных областей медицины.