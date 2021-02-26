Мадрид, , 09:50 — REGNUM Французский производитель автомобильных покрышек Nokian Tyres завершает строительство нового тестового полигона в Испании. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Располагается полигон в городе Санта-Крус-де-ла-Сарса. На его создание производителями шин было выделено около 60 млн евро. Здесь Nokian будет испытывать шины для всех марок и моделей, представленных на рынке.

Также отмечается, что проект подразумевает не только создание тестового полигона, но и полноценного технологического центра по разработке новых шин.

Площадь комплекса составляет почти 300 га. В этом центре будет 10 различных трасс. Это позволит разрабатывать и испытывать летние, всесезонные и зимние премиальные шины компании в течении всего года. Общая длина трасс полигона составляет 7,2 км. Максимальная скорость, разрешенная на трассе, равна 300 км/ч.

Ранее в компании Michelin заявили, что планируют к 2050 году изготавливать свои шины на 100% из экологически чистых материалов.

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