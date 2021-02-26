Красноярск, , 09:48 — REGNUM Опасность схода снежных лавин сохраняется в горных районах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию гидрометцентра.

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Снежные лавины в горных районах края могут сойти в период с 26 февраля по 1 марта, предупредили в ведомстве.

Жителей региона и туристов просят воздержаться от походов на лавиноопасные участки, быть внимательными и осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об опасности схода лавин предупредили жителей Крыма.

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