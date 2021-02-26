Таганрог, Ростовская область, , 09:48 — REGNUM В Ростовской области 13-летняя девочка провалилась под лёд. Инцидент произошёл на берегу Таганрогского залива днём 25 февраля.

Школьница каталась на коньках по водоёму за аквапарком «Лазурный». Лёд треснул, и ребёнок оказался в воде. Выбраться из ледяной воды помогли спасатели. С родителями проведена профилактическая беседа, пишет портал donday.ru.

ИА REGNUM сообщало, что ранее более 20 человек унесло в Таганрогский залив на отколовшейся льдине. Люди были спасены. Помощь им оказали полицейские и пограничники.

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