Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM Новым режиссёром экранизации популярной видеоигры Tom Clancy’s The Division станет Роусон Маршалл Тёрбер. Об этом 25 февраля сообщило издание Deadline.

Ему предстоит заменить Дэвида Литча, покинувшего проект из-за конфликтов в расписании — сейчас режиссёр также работает над фильмом Bullet Train. При этом Литч продолжит заниматься экранизацией The Division, но уже на посте продюсера картины.

Напомним, экранизация игры The Division выйдет на Netflix, точная дата пока неизвестна. Главные роли в ней должны исполнить Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.

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