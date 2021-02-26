Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Первым заместителем главы Екатеринбурга стал Игорь Сутягин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сутягин был вице-мэром по вопросам управления имуществом с октября 2018 года. С января 2014 года чиновник работал на должности замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

С 2005 году чиновник работал в администрации Тобольска, которую тогда возглавлял нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и где работал нынешний глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Орлова избрали главой Екатеринбурга 9 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чкаловского района Екатеринбурга ушёл в отставку